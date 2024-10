LPI-SHL: Drogentest war positiv

Suhl (ots) - Ein bislang unbekannter Täter brach in der Zeit vom 30.09.2024, 15:00 Uhr, bis 29.10.2024, 23:00 Uhr, in einen Keller eines Hauses in der Rimbachstraße in Suhl ein. Anschließend entwendete er ein E-Bike der Marke "Haibike" im Wert von 4.200 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Täter oder zum Verbleib des grünen Fahrrades geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0280856/2024 beim Inspektionsdienst ...

