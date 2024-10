LPI-SHL: Berauscht unterwegs

Meiningen (ots) - Ein bislang unbekannter Täter brach in der Zeit vom 14.10.2024 bis 28.10.2024 in einen Keller eines Hauses in der Sachsenstraße in Meiningen ein. Er entwendete anschließend ein Fahrrad der Marke "Cube", einen E-Scooter und verschiedene Werkzeuge. Wie hoch der Schaden ist, ist noch nicht bekannt. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0279782/2024 bei der ...

mehr