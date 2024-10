Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1089) Unbekannte verletzten mehrere Personen - Zeugen gesucht

Nürnberg (ots)

In der Nacht zum Samstag (19.10.2024) eskalierte eine Auseinandersetzung in der Nürnberger Innenstadt. Zwei Unbekannte griffen in der Folge drei Männer an und fügten diesen unter anderem Schnittverletzungen zu. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Vor einem Nachtclub in der Adlerstraße ereignete sich gegen 02:15 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache ein zunächst verbaler Streit zwischen mehreren Personen. Im weiteren Verlauf kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Dabei zog einer der Täter ein Messer und fügte seinen drei Kontrahenten (24, 26, 31) oberflächliche Verletzungen zu, welche in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Anschließend rannten sie in Richtung Schlotfegergasse davon.

Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizeiinspektionen Nürnberg-Mitte und West sowie der Bundespolizeiinspektion Nürnberg führten nicht zur Festnahme der flüchtigen Personen. Von diesen liegt folgende Beschreibung vor:

Person 1:

Männlich, etwa 35 Jahre alt, etwa 185 groß, dunkle, zurückgegelte Haare, bekleidet mit einer dunklen Hose und einem weißen Oberteil.

Person 2:

Männlich, etwa 35 Jahre alt, etwa 185 groß, trug ein schwarzes Oberteil.

Die Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte führt nun Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Die Beamten bitten Zeugen, welche das Geschehen beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise zu den flüchtigen Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 0911 21126115 zu melden.

