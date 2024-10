Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1086) Alkoholisierter Autofahrer beschädigte mehrere Fahrzeuge - Festnahme

Nürnberg (ots)

Der Fahrer eines VW versuchte, sich in der Nacht zum Sonntag (20.10.2024) im Nürnberger Stadtteil Gostenhof einer Kontrolle zu entziehen und kollidierte hierbei mit zwei geparkten Autos. Die Polizei nahm den Mann vorläufig fest.

Der VW-Fahrer sollte gegen 02:00 Uhr durch Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-West in der Kohlenhofstraße kontrolliert werden. Hierzu aktivierten die Polizisten das Anhaltesignal. Doch anstatt anzuhalten, gab der Fahrer Gas und bog in die Schanzäckerstraße ein. In der dortigen Kurve prallte er gegen einen geparkten VW und im weiteren Verlauf gegen einen Fiat. Hierbei verursachte er einen Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Ohne anzuhalten fuhr der Mann weiter, passierte die Gartenstraße und fuhr in den Feuerweg. Hier gelang es den Einsatzkräften, den VW-Fahrer zu stoppen und vorläufig festzunehmen.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,5 Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und stellten den Führerschein des 26-Jährigen sicher. Anschließend ordneten sie die Durchführung einer Blutentnahme an. Der Tatverdächtige muss sich nun unter anderem wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs und des unerlaubten Entfernens vom Unfallort strafrechtlich verantworten.

