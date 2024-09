Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - Hilden/Langenfeld - 2409082

Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Hilden ---

Am Sonntag, 22. September 2024, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz der Sportanlage "Bandsbusch" an der Straße "Breddert". Der Halter eines schwarzen Honda Civic hatte seinen Wagen um etwa 11:10 Uhr abgestellt und fand bei seiner Rückkehr um etwa 14:30 Uhr die frischen Unfallschäden an der rechten Seite des Hecks vor. Der bislang unbekannte Unfallverursacher hatte sich entfernt, ohne schadensregulierende Maßnahmen einzuleiten.

Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 / 898-6410, jederzeit entgegen.

--- Langenfeld ---

Auf dem Parkplatz eines Discounters an der Gerresheimer Straße beschädigte am Mittwoch, 18. September 2024, um circa 13:10 Uhr ein bislang unbekannter Fahrer einen roten Opel Mokka. Zeugen hatten beobachtet, wie ein circa 60 Jahre alter Fahrer beim Rangieren mit seinem roten Kleinwagen mehrmals das Heck des Opel touchierte und sich anschließend unerkannt entfernte. Der Schaden beläuft sich auf geschätzte 700 Euro.

An der Straße "Auf dem Sändchen" fuhr ein grauer Kombi am Mittwoch, 18. September 2024, gegen einen 14-jährigen Radfahrer. Der Junge war um etwa 7:45 Uhr in Richtung Bachstraße mit seinem Rennrad unterwegs, als er den Kreisverkehr passierte und ein bislang unbekanntes Fahrzeug in den Kreisverkehr einfuhr und dabei den Jungen touchierte. Der Junge fiel zu Boden und wurde leicht verletzt. Der Unfallverursacher entfernte sich derweil in unbekannte Richtung. Der entstandene Schaden beziffert sich auf etwa 500 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 / 288-6310, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

