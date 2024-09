POL-ME: Haaner Kirmes: Polizei zieht eine erste Bilanz - Haan - 2409079

Polizei Mettmann

Haaner Kirmes: Polizei zieht eine erste Bilanz - Haan - 2409079

Mettmann (ots)

Am Freitag (20. September 2024) wurde mit der Haaner Kirmes das größte Volksfest im Kreis Mettmann eröffnet. Nun, am heutigen Montag (23. September 2024), zieht die Polizei eine erste vorläufige Einsatzbilanz der vergangenen Tage.

An allen Kirmestagen war die Polizei mit verstärkten Kräften im Einsatz. Einerseits, um für die Besucherinnen und Besucher ansprechbar zu sein, andererseits, um bei Streitigkeiten schon frühzeitig zu deeskalieren.

Hierbei führten die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte zahlreiche Bürgergespräche - sie mussten jedoch auch das eine oder andere Mal bei sich anbahnenden Auseinandersetzungen konsequent gegen Störer vorgehen. So sprach die Polizei im Zeitraum von Freitagabend bis Sonntagabend gegen insgesamt 26 Personen einen Platzverweis aus. Zudem wurden sechs Personen, die gegen ihr für die Kirmes ausgesprochenes Bereichbetretungsverbot verstoßen hatten, vorübergehend in Gewahrsam genommen.

In der Nacht auf Samstag (21. September 2024) wurde nach Ende der Kirmes bei einer Schlägerei zwischen mehreren Personen im Bereich der Kaiserstraße gegen 1:35 Uhr ein 21-jähriger Solinger leicht verletzt. Der junge Mann wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, die Fahndung nach zwei mutmaßlichen Tätern verlief jedoch leider ohne Erfolg. Die Ermittlungen zu den Hintergründen zu diesem Vorfall dauern aktuell noch an.

Insgesamt wurden während der vergangenen Tage mehrere Hundert Personen von der Polizei kontrolliert. Im Zuge der durchgeführten Kontrollen stellte die Polizei einen verbotenen Schlagring sowie ein Messer sicher.

Die Polizei bewertet die ersten drei Kirmestage als auffallend ruhig und berichtet von einer insgesamt vergleichsweise entspannten Einsatzlage.

Die Polizei wird auch am heutigen Montag (23. September 2024) sowie am Dienstag (24. September 2024) mit verstärkter Präsenz auf der Kirmes ansprechbar sein und ihre Kontrollen fortsetzen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell