Polizei Mettmann

POL-ME: Mehrere Mülltonnen in Brand gesteckt - Monheim am Rhein - 2409078

Mettmann (ots)

In der Nacht auf Montag, 23. September 2024, haben bislang unbekannte Tatverdächtige mehrere Mülltonnen in Monheim am Rhein angezündet. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und sucht nach Zeuginnen und Zeugen.

Das war nach ersten Erkenntnissen in der Nacht geschehen:

Gegen 3 Uhr sind Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr zu einem Brand an der Erich-Klausener-Straße alarmiert worden. Auf einem ummauerten Stellplatz für Abfallcontainer neben dem Gebäude mit der Hausnummer 14 standen zwei Mülltonnen in Flammen. Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten das Feuer schnell löschen. Neben den beiden Tonnen wurde auch ein angrenzender Gartenzaun beschädigt.

Der entstandene Schaden wird insgesamt auf mehrere hundert Euro geschätzt. Ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet.

Die Polizei fragt: Wer hat zur Tatzeit möglicherweise tatverdächtige Personen beobachtet und kann Hinweise zu deren Identität geben? Die Wache in Monheim am Rhein ist unter 02173 9594-6350 erreichbar.

