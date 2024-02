Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen an der Brenz - E-Scooter aus Keller gestohlen

Am Dienstag oder Mittwoch stahlen Unbekannte einen E-Scooter in Giengen a.d. Brenz.

Als der Besitzer des Elektrorollers der Marke Segway sein Gefährt am Mittwoch gegen 9 Uhr aus seinem Kellerraum holen wollte, staunte er nicht schlecht. Denn ein Unbekannter hatte sich Zutritt zu dem Gebäude in der Schwagestraße verschafft und den Roller mitgenommen. In dem Kellerraum hatte er das Elektrokleinstfahrzeug am Vorabend gegen 21.30 Uhr abgestellt. Verschlossen hatte er das Gefährt wohl nicht. Den Roller machte der Dieb zu seiner Beute und flüchtete unerkannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun den Täter. An dem E-Scooter ist die Versicherungsplakette 207-NGF aus dem Jahr 2023 angebracht.

