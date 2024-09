Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - Velbert/Heiligenhaus/Ratingen - 2409081

Mettmann (ots)

Kreis Mettmann

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Velbert ---

Zwischen Samstag, 21. September 2024, 20 Uhr, und Sonntag, 22. September 2024, 14 Uhr, sind bislang unbekannte Einbrecher in ein Wohn- und Geschäftshaus an der Elberfelder Straße in Velbert-Neviges eingebrochen. Ersten Erkenntnissen zufolge entwendeten der oder die Täter eine geringe Summe Bargeld.

Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 / 946-6110, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Heiligenhaus ---

Bislang unbekannte Täter haben zwischen Freitag, 20. September 2024, 14.30 Uhr, und Samstag, 21. September 2024, 8.45 Uhr, mehrere Kellerräume eines Mehrfamilienhauses an der Stettiner Straße aufgebrochen. Sie entwendeten unter anderem ein Pedelec im Wert von mehreren tausend Euro sowie ein Portemonnaie mit mehreren Karten und Bargeld.

Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenhaus, Telefon 02056 9312-6150, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Ratingen ---

Bislang unbekannte Täter haben versucht, zwischen Freitag, 20. September 2024, 22 Uhr, und Samstag, 21. September 2024, 5.30 Uhr, in einen Discounter am Berliner Platz einzubrechen. Ersten Erkenntnissen zufolge schlugen sie mit einem Ziegelstein eine Scheibe ein, eine weitere Scheibe wurde offensichtlich ebenfalls beschädigt. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde nichts gestohlen.

Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 / 9981-6210, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110! Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

