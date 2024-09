Polizei Mettmann

POL-ME: Unbekannte Person stiehlt Autoschlüssel aus Fitnessstudio und entwendet VW Golf - die Polizei ermittelt - Ratingen - 2409080

Mettmann (ots)

Am Donnerstagabend, 19. September 2024, brach eine bislang unbekannte Person einen Spind in einem Ratinger Fitnessstudio auf. Mit dem daraus entwendeten Autoschlüssel entwendete sie anschließend einen weißen VW Golf.

So kam es zu dem Diebstahl:

Nach aktuellen Kenntnissen befand sich ein 24 Jahre alter Ratinger um circa 18 Uhr im Umkleideraum eines Fitnessstudios an der Boschstraße und schloss seine Wertsachen in einem dort befindlichen Spind ein. Als er um 18:40 Uhr zurückkehrte, stellte er Beschädigungen am Spind sowie den Diebstahl von Ausweisdokumenten, Bargeld und seinem Autoschlüssel fest. Als der 24-Jährige anschließend zum Parkplatz des Fitnessstudios zurückkehrte, musste er die Komplettentwendung des erst zwei Jahre alten Autos feststellen.

Die Einsatzkräfte der Polizei leiteten die Fahndung nach dem VW Golf ein. Bislang führten Such- und Ermittlungsmaßnahmen jedoch zu keinem positiven Ergebnis. Der aktuelle Wert des Autos wird auf etwa 40.000 Euro geschätzt.

Die Polizei fragt. Wer kann Hinweise zum Verbleib des weißen VW Golf geben oder die polizeilichen Ermittlungen zum Dieb oder zur Diebin mit anderen Hinweisen unterstützen? Die Polizei in Ratingen nimmt diesbezügliche Informationen jederzeit unter der Telefonnummer 02102 9981-6210 entgegen.

