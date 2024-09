Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Neuburg - Unfall am Geburtstag unter Alkohol

Neuburg (ots)

Ein gerade 21 Jahre alt gewordener PKW Führer aus Frankreich kam gestern Nacht in Neuburg in der Hauptstraße von der Straße ab und kollidierte mit einem Laternenmast und einem Zaun. Vermutlich aufgrund von Müdigkeit und seiner leichten Alkoholisierung in Höhe von 0,51 Promille dürfte er die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren haben. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 11.000 Euro. Dem unverletzten Geburtstagskind wurde eine Blutprobe entnommen und die Berechtigung von Führen von Kraftfahrzeugen in Deutschland entzogen.

