POL-HB: Nr.: 0601--Einbrecher in Burglesum gefasst

Ort: Bremen-Burglesum, OT Burg-Grambke, Lesumbroker Landstraße Zeit: 23.09.24, 22.20 Uhr

Die Bremer Polizei nahm am späten Montagabend einen Einbrecher in Burg-Grambke fest. Der 38-Jährige war in einen Discounter eingebrochen und wenig später durch Einsatzkräfte gefasst worden.

Der Täter warf eine Scheibe des Einkaufmarktes an der Lesumbroker Landstraße ein. Zeugen beobachteten den Einbrecher dabei und alarmierten die Polizei, so dass er durch Einsatzkräfte noch in Tatortnähe gefasst werden konnte. Er hatte offensichtlich einige Flaschen Alkohol aus einem Regal entwendet und war anschließend auf seinem Fahrrad geflüchtet.

Der alkoholisierte 38 Jahre alte Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen. Gegen ihn wurden Ermittlungen wegen schweren Einbruchdiebstahls aufgenommen.

Dieser Fall zeigt abermals, dass aufmerksame Zeugen helfen, Einbrecher zu überführen oder einen Einbruch zu verhindern. Melden Sie der Polizei unter dem kostenlosen Notruf 110, wenn Ihnen Personen auf Grundstücken oder an Gebäuden auffallen, die sich verdächtig verhalten.

Mehr Informationen und Präventionstipps rund um das Thema Einbruchschutz erhalten Sie unter www.polizei.bremen.de oder im Präventionszentrum der Polizei Bremen, Am Wall 195, Rufnummer 0421 362-19003.

