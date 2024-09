Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0602 --Einbrecher legt Feuer in Segelverein--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Östliche Vorstadt, OT Petersweder, Auf dem Peterswerder Zeit: 24.09.24, 1.20 Uhr

In der Nacht zu Dienstag drang ein bislang unbekannter Täter in die Räumlichkeiten eines Segelvereins in der Östlichen Vorstadt ein und setzte diese in Brand. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Der Einbrecher verschaffte sich über eine improvisierte Zuwegung, bestehend aus einer Bierzeltgarnitur und einer Leiter, Zugang zum ersten Obergeschoss des Gebäudes in der Straße Auf dem Peterswerder. Dort hebelte er ein Fenster auf und drang in das Innere des Vereins ein.

Mit einem Kanister Treibstoff entfachte der Täter ein Feuer im Büro des Segelvereins. Dank der schnellen Reaktion des Vereinsverantwortlichen, der durch die Alarmanlage benachrichtigt wurde, konnte das Feuer rechtzeitig mit einem Feuerlöscher gelöscht werden. Es entstand jedoch ein Sachschaden von etwa 15.000 Euro. Gestohlen wurde nach bisherigen Erkenntnissen nichts.

Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 362-3888 zu melden.

