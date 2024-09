Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0599 --Festnahme nach Farbschmierereien auf Parteibüro--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Mitte, OT Altstadt, Am Wall Zeit: 23.09.2024, 01:30 Uhr

Einsatzkräfte der Polizei Bremen nahmen in der Nacht zu Montag zwei Frauen und einen Mann fest, die zuvor mit Farbe gefüllte Christbaumkugeln gegen die Fassaden eines Parteibüros in der Altstadt geworfen hatten.

Gegen 01:30 Uhr meldete sich ein Zeuge über den Notruf bei der Polizei. Er hatte zuvor beobachtet, wie drei vermummte Personen in der Straße Am Wall das Gebäude des Parteibüros der CDU mit Gegenständen bewarfen, aus denen blaue Farbe austrat. Die schnell eingetroffenen Einsatzkräfte konnten noch in Tatortnähe drei Personen stellen. Die 30 und 32 Jahre alten Frauen hatten noch frische Farbanhaftungen an ihrer Kleidung. Bei einer anschließenden Überprüfung der Geschäftsstellen anderer Parteien im Umfeld stellten die Polizisten gleichartige Beschädigungen fest.

Die Polizei fertigte gegen den 38 Jahre alten Mann und die beiden Frauen Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung. Zudem wird geprüft, ob es einen möglichen Zusammenhang zu den anderen Farbschmierereien gibt. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell