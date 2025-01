Polizeipräsidium Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Polizei stoppt alkoholisierte Autofahrerin

Über zwei Promille hatte eine 36-Jährige intus, als sie am Montag gegen 22 Uhr im Stadtgebiet von einer Polizeistreife am Steuer ihres Wagens gestoppt wurde. Die Frau musste ihren Wagen stehen lassen und in einem Krankenhaus Blut sowie ihren Führerschein abgeben. Aufgrund ihres psychisch auffälligen Zustands wurde sie nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in eine Fachklinik gebracht. Sie wird nun bei der Staatsanwaltschaft wegen Trunkenheit im Verkehr angezeigt.

Ravensburg

Polizei sucht Zeugen zu Verkehrsunfall

Zu einem Verkehrsunfall, bei dem am Montagnachmittag eine Radfahrerin schwer verletzt wurde, sucht das Polizeirevier Ravensburg Zeugen. Ersten Erkenntnissen der Beamten zufolge soll die 71 Jahre alte Radlerin gegen 17 Uhr in der Meersburger Straße über eine rote Ampel gefahren und in der Folge mit dem Lenker eines weißen Nissan Qashqai kollidiert sein, der aus der Escher-Wyss-Straße einbog. Dieser soll nach dem Unfall das Weite gesucht und sich nicht um die am Boden liegende Seniorin gekümmert haben. Die nicht ansprechbare 71-Jährige wurde von einer Rettungswagenbesatzung in eine Klinik gebracht und erlitt mehrere Knochenbrüche und Kopfverletzungen. Der Sachschaden am Fahrrad der Seniorin wird auf mehrere hundert Euro beziffert. Personen, die den Unfallhergang beobachtet haben und die Hinweise zum Lenker des weißen Nissan geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 bei den Ermittlern zu melden.

Ravensburg

Einbrüche in Gaststätten - Polizei sucht Zeugen

Am vergangenen Wochenende brachen Unbekannte gleich in mehrere Gaststätten in Bereich der Innenstadt von Ravensburg ein (wir berichteten bereits). Inzwischen wurden weitere Einbrüche in zwei Lokale in der Grünen-Turm-Straße und in der Bachstraße bekannt. Die Täter verschafften sich im Zeitraum zwischen Samstagabend und Montagmorgen zunächst gewaltsam Zutritt zu den Lokalen und verursachten hierbei Sachschaden an einer Tür in Höhe von rund 1.000 Euro. Entwendet wurde offenbar nichts. Die Polizei Ravensburg ermittelt und bittet Zeugen, die in dem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Weingarten/Wangen

Unbekannte brechen in Schnellrestaurants ein

Am frühen Montagmorgen haben Einbrecher in jeweils ein Schnellrestaurant in der Ettishofer Straße in Weingarten sowie in der Siemensstraße in Wangen eingebrochen. Zunächst verschafften sich die Täter zwischen 5 und 6 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem Fast-Food-Restaurant in Wangen, brachen dort den Tresor auf und entwendeten Bargeld. Zwischen 6 Uhr und 6.45 Uhr gelangten die Einbrecher auf noch unbekannte Art und Weise in das Schnellrestaurant in Weingarten und entwendeten dort ebenfalls Bargeld aus dem Tresor. Die Kriminalpolizei Friedrichshafen hat die Ermittlungen wegen schweren Bandendiebstahls aufgenommen und schließt einen Zusammenhang der beiden Taten nicht aus. Personen, die in den Tatzeiträumen Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Wangen

Sogenannte "Autobumser" verursachen Schaden und versuchen Frau zu betrügen

Mehrere Frauen haben am Montag kurz nach 13 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Lindauer Straße einen Pkw beschädigt und in der Folge die 23 Jahre alte Besitzerin versucht, in die Enge zu treiben. Die vier bis sechs Frauen mit osteuropäischem Erscheinungsbild verursachten am Wagen ihres Opfers mit einem Kinderwagen einen Schaden im Heckbereich und behaupteten im Anschluss, die 23-Jährige hätte beim Rückwärtsfahren das Kind im Kinderwagen verletzt. Dabei bedrängten die Frauen die 23-Jährige mutmaßlich mit dem Ziel, an Schmerzensgeld zu kommen. Erst als das Opfer vorschlug, die Polizei zu rufen, ging die Gruppe weg. Der Sachschaden an dem Pkw fiel gering aus. Das Polizeirevier Wangen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen des Vorfalls sowie Personen, die das Streitgespräch mitbekommen haben, sich unter Tel. 07522/984-0 zu melden. Eine der Frauen soll auffällig blondes Haar gehabt haben und untersetzt gewesen sein, eine weitere Tatverdächtige soll pinken Lippenstift getragen haben. Das Kleinkind soll etwa zwei bis drei Jahre alt gewesen sein und blond gelocktes Haar gehabt haben.

Isny

Frau wird von Hund angefallen und verletzt

Wie erst jetzt angezeigt wurde, soll eine 64-Jährige am Montag vergangener Woche in der Wassertorstraße von einem Hund angefallen und verletzt worden sein. Die Seniorin soll sich gegen 11 Uhr in der Fußgängerzone befunden haben, als der Vierbeiner sie von hinten ansprang und umstieß. Die Frau erlitt mehrere Prellungen. Die Polizeihundeführerstaffel hat die Ermittlungen zu dem noch unbekannten Hundehalter aufgenommen und bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter Tel. 0751/803-5199 zu melden.

Leutkirch

Entgegenkommendem ausgewichen - Unfall

Auf rund 1.000 Euro wird der Sachschaden beziffert, der am Montag kurz nach 15.30 Uhr am Mercedes einer 52-Jährigen entstanden ist, als diese eigenen Angaben zufolge einem Entgegenkommenden ausweichen musste. Die Frau war auf der L 319 zwischen Herlazhofen und Haselburg unterwegs, als ihr der bislang unbekannte Pkw-Lenker auf ihrer Fahrspur entgegengekommen sein soll. Die 52-Jährige wich aus und streifte dabei einen Leitpfosten. Dabei wurde der rechte Außenspiegel beschädigt. Der Unbekannte setzte seine Fahrt in Richtung Herlazhofen fort, ohne anzuhalten. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zu dem unbekannten Fahrzeuglenker oder dessen Wagen geben können, mögen sich unter Tel. 07561/8488-0 beim Polizeirevier Leutkirch melden.

Leutkirch

Scooter-Fahrer gefährdend unterwegs

Mit strafrechtlichen Konsequenzen muss ein 23-Jähriger rechnen, der am Montag gegen 14.45 Uhr im Bereich der Unteren Grabenstraße und der Bahnhofstraße gefährlich unterwegs war. Der Mann fuhr mit seinem Scooter auf entgegenkommende Fahrzeuge zu und wich jedes Mal im letzten Moment aus. Dies misslang ihm beim Ford einer Entgegenkommenden schließlich, die ihren Wagen stoppte, um eine Kollision mit dem 23-Jährigen zu verhindern. Dieser prallte bei seinem Ausweichmanöver gegen einen Verkehrsteiler und stürzte zu Boden. Bei der Unfallaufnahme stellte eine alarmierte Polizeistreife bei dem 23-Jährigen deutlichen Alkoholgeruch fest, ein Test ergab einen Wert von über einem Promille. Zudem entsorgte der 23-Jährige vor den Augen der Beamten eine Plombe mit Kokain. Der Mann wurde ärztlich versorgt und musste Blut abgeben. Da er sich während der Unfallaufnahme zunehmend psychisch auffällig zeigte, wurde er von den Beamten in eine Fachklinik gebracht. Der 23-Jährige wird nun unter anderem wegen Straßenverkehrsgefährdung und Besitzes von Betäubungsmittel bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Leutkirch

Polizei nimmt dreisten Dieb fest

Auf dreiste Art und Weise hat ein 68-Jähriger am Montagmorgen versucht, an Bargeld zu gelangen. Der Mann begab sich in eine kirchliche Einrichtung, um dort einen geringen Bargeldbetrag für Essen zu erhalten. In einem unbeobachteten Moment entwendete er dort den Geldbeutel und den Schlüsselbund einer Mitarbeiterin und suchte im Anschluss das Weite. Eine alarmierte Polizeistreifte konnte den 68-Jährigen im Stadtgebiet vorläufig festnehmen und das Bargeld, das er dem Geldbeutel entnommen hatte, sicherstellen. Die Geldbörse sowie die Schlüssel hatte der Dieb bereits entsorgt. Beides konnten die Polizisten unweit des Kontrollorts auffinden und der Eigentümerin zurückgeben. Der 68-Jährige wird nun wegen Diebstahls bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

