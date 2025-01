Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Nachtrag zu den Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Mengen/ Landkreis Sigmaringen (ots)

Mengen

Hunderte Farbschmierereien im Stadtgebiet - Polizei ermittelt Tatverdächtige und sucht weitere Geschädigte

Die Polizei hat im Rahmen ihrer Ermittlungen zu den Farbschmierereien im Stadtgebiet (wir berichteten) insgesamt sechs Verdächtige ermittelt. Die Tatverdächtigen im Alter zwischen 13 und 16 Jahren beschädigten in den vergangenen Wochen mehrere öffentliche Gebäude durch Schmierereien und verursachten so einen Schaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro. Die Ermittlungen des Polizeipostens Mengen zu den Sachbeschädigungen dauern weiter an. Die Polizei Mengen bittet die Bevölkerung deshalb um Mitteilung unter Tel. 07572/ 5071, sollten Graffitis mit den Aufschriften "GAS", "BEX", "369", "RAZ" oder "336" auch an privaten Gebäuden festgestellt worden sein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell