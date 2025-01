Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen-Ailingen

In Ortsverwaltung eingebrochen

Ein unbekannter Täter hat im Laufe des vergangenen Wochenendes in die Räume der Ailinger Ortsverwaltung eingebrochen. Der Unbekannte verschaffte sich widerrechtlich Zugang zu mehreren Büros und durchsuchte diese offenbar nach Bargeld. Aus zwei Geldbehältnissen wurden nach derzeitigem Stand mehrere hundert Euro gestohlen, die Höhe des angerichteten Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Friedrichshafen ermittelt wegen des Einbruchs und bittet mögliche Tatzeugen oder Personen, denen im Verlauf des zurückliegenden Wochenendes Verdächtiges im dortigen Bereich aufgefallen ist, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Bermatingen

Gefährliches Überholmanöver - Zeugen gesucht

Nach einem rücksichtslosen Überholmanöver eines Autofahrers am Montag gegen 15.50 Uhr auf der K 7744 ermittelt der Polizeiposten Markdorf und sucht Zeugen. Der Fahrer war mit seinem Wagen von Grünwangen in Richtung Markdorf unterwegs und setzte kurz vor Autenweiler trotz Gegenverkehrs zum Überholen an. Sowohl die Überholte als auch zwei entgegenkommende Verkehrsteilnehmer mussten in den Grünstreifen ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Der rücksichtslose Pkw-Lenker setzte seine Fahrt fort. Zeugen, insbesondere die entgegenkommenden Autofahrer, werden gebeten, sich unter Tel. 07544/9620-0 bei der Polizei zu melden. Die Beamten ermitteln wegen Straßenverkehrsgefährdung und wollen anhand des vorliegenden Kennzeichens den verantwortlichen Fahrzeugführer ermitteln.

Markdorf

Einbruch in Einfamilienhaus

Die Abwesenheit der Bewohner zwischen Freitagnachmittag und Montagabend haben Unbekannte genutzt, um in ein Einfamilienhaus in der Meglishalde einzubrechen. Die Täter hebelten eine Tür auf und verschafften sich Zutritt zu den Wohnräumlichkeiten. Mutmaßlich auf der Suche nach Geld und Wertsachen durchwühlten sie Schränke und stahlen Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro. Der Polizeiposten Markdorf hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die in Tatortnähe verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich unter Tel. 07544/9620-0 zu melden. Informationen rund um das Thema Einbruchschutz finden Sie im Internet auf der Seite der polizeilichen Kriminalprävention unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/einbruch/ .

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell