Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Unbekannter setzt Pkw auf Polizeigelände in Brand

Ein bislang unbekannter Täter hat am Montagabend auf dem Gelände des Polizeipräsidiums Ravensburg in der Gartenstraße einen Pkw in Brand gesetzt. Der Wagen war am Samstagmorgen aufgrund eines mutmaßlichen Kupferdiebstahls in Torkenweiler beschlagnahmt worden (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/5958045). Beamte im Gebäude des Polizeipräsidiums nahmen gegen 21 Uhr einen lauten Knall wahr und entdeckten den im umzäunten Bereich stehenden brennenden Wagen. Die Freiwillige Feuerwehr löschte die Flammen, der Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Bei den weiteren Ermittlungen, die das Kriminalkommissariat Ravensburg führt, stellte sich heraus, dass der Pkw mutwillig in Brand gesteckt wurde. Derzeit sind die Ermittler dabei, entsprechende Spuren zu sichern und auszuwerten. Zunächst nahmen die Beamten an, dass es sich bei den mehreren hundert Kilo Metallspänen an Bord um Kupfer handelt. Die Ermittlungen, die bis auf Weiteres andauern, ergaben jedoch, dass die Späne aus Messing bestehen. In diesem Zusammenhang bitten die Kriminalbeamten Betriebe, bei denen die Messingspäne abhanden gekommen sein könnten, sich unter Tel. 0751/803-3333 beim Polizeirevier Ravensburg zu melden.

Bad Waldsee

Unfallflucht - Polizei bittet um Hinweise

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker ist am Dienstag zwischen 11.50 Uhr und 12.20 Uhr auf dem Parkplatz eines Baumarkts in der Felix-Wankel-Straße mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken gegen einen Skoda Kodiaq geprallt. Dabei entstand an der rechten Fahrzeugseite des Skoda Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro. Ohne seine Personalien zu hinterlassen suchte der Unfallverursacher das Weite. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, mögen sich unter Tel. 07524/4043-0 beim Polizeiposten Bad Waldsee melden.

Wangen

Unfall zieht Anzeige nach sich

Eine 18 Jahre alte Fiat-Fahrerin ist am Dienstag kurz vor 7.30 Uhr mit ihrem Wagen von der L 320 zwischen Oflings und Wangen von der Fahrbahn abgekommen und in eine Leitplanke geprallt. Dabei wurde die 18-Jährige leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie zur Behandlung ihrer Verletzungen in ein Krankenhaus. Da die junge Frau eigenen Angaben zufolge am Steuer eingeschlafen war, muss sie nun mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen. Am Fiat entstand Sachschaden in Höhe mehrerer tausend Euro.

Kißlegg

Glätte führt zu Unfällen

Zwei Unfälle in Folge haben sich am Dienstagabend auf der Kreisstraße zwischen Kißlegg und Diepoldshofen ereignet. Aufgrund überfrierender Nässe kam zunächst ein 60-Jähriger mit seinem VW Caddy zwischen Hagwies und Reipertshofen nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug kam auf der Seite zum Liegen, der 60-Jährige konnte sich unverletzt daraus befreien. Noch während der Mann aus dem Wagen stieg, geriet ein 24-jähriger VW Passat-Fahrer, der in selber Richtung unterwegs war, ebenfalls aufgrund der glatten Straße von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem Caddy. In der Folge wurde der Passat nach links in das angrenzende Feld abgewiesen und kam dort zum Stillstand. Beide Fahrzeugführer blieben glücklicherweise unverletzt. Der Abschleppdienst kümmerte sich um die beiden Wagen, an denen Sachschaden von insgesamt rund 14.000 Euro entstand.

Achberg

Eine Leichtverletzte bei Unfall

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstag kurz nach 7.30 Uhr in der Lindauer Straße ist eine 37-Jährige leicht verletzt worden. Ein 48 Jahre alter Renault-Fahrer missachtete von der Säntisstraße kommend die Vorfahrt der Frau, die die Lindauer Straße ordnungsgemäß befuhr. Bei der Kollision entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt knapp 5.000 Euro. Eine Rettungswagenbesatzung brachte die 37-Jährige in ein Krankenhaus.

