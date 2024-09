Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Laichingen - Autoanhänger in Flammen

Am Samstag brannte es in einer Lagerhalle in Laichingen.

Ulm (ots)

Gegen 19.30 Uhr meldete eine Zeuge einen Brand in einer Lagerhalle in der Hindenburgstraße. In dieser Lagerhalle stand ein Pkw Anhänger. Der stand beim Eintreffen der Feuerwehr in Flammen. Nach derzeitigen Ermittlungen ging der Brand wohl von einem Autositz aus, der sich auf dem Anhänger befand. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Ein Gebäudeschaden entstand wohl nicht. Lediglich der Anhänger wurde zerstört. Der Polizeiposten Laichingen (Telefon 07333/950960) hat die Ermittlungen aufgenommen und kann eine Brandstiftung nicht ausschließen. Zeugen, die möglicherweise verdächtige Personen im Bereich der Halle gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

+++++++ 1813595

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell