Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei: Mutmaßlicher Drogenhändler in Haft /

Ulm (ots)

Wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln muss sich nun ein 36-jähriger Gambier verantworten. Gegen ihn lag deshalb bereits ein Haftbefehl vor.

Die Ermittler hatten Hinweise erhalten, dass der Mann in den vergangenen Monaten im Stadtgebiet von Ulm im Bereich des Apothekergartens mit Drogen gehandelt haben soll. Da er in einer Gemeinschaftsunterkunft am Ulmer Eselsberg wohnhaft ist, suchten die Beamten seine Wohnung am vergangenen Donnerstag (12.9.) auf. Dort trafen sie den dringend Tatverdächtigen beim Verlassen des Gebäudes auch an und nahmen ihn fest. Bei seiner Festnahme hatte er mehrere Betäubungsmittelplomben mit Kokain und Heroin - durch Drogenvortests vorbehaltlich bestätigt - dabei sowie Bargeld. Bei der Durchsuchung des Zimmers fanden die Kriminalisten noch mehrere hundert Euro Münzgeld. Die Beamten stellten die Drogen und das Geld, das mutmaßlich aus Drogengeschäften stammt, sicher. Der 36-Jährige wurde am Freitag (13.9.) der zuständigen Haftrichterin beim Amtsgericht Ulm vorgeführt. Der Haftbefehl wurde in Vollzug gesetzt und der 36-Jährige kam danach in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Ulm dauern an.

++++1249341

Michael Bischofberger, Staatsanwaltschaft Ulm, Tel. 0731/189-1441

Bernd Kurz, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell