Der Vorfall soll sich um 21.40 Uhr in der Lorcher Straße ereignet haben. Ein 22-Jähriger war dort zusammen mit zwei weiteren Bekannten zu Fuß linksseitig in Richtung Stadtmitte unterwegs. Einem der Drei fiel ein Ring auf die Straße und der rollte dort ein Stück auf der Fahrbahn. Das Schmuckstück konnte von einem der Männer wieder gefunden und aufgehoben werden. Als er sich bei der Suche auf der Fahrbahn befand, soll sich ein Kradfahrer angenähert haben. Der musste wohl dem Mann auf der Straße ausweichen. Wie die Zeugen berichteten, habe der Zweiradfahrer samt Sozius umgedreht und sei auf dem Gehweg an die Personengruppe wild gestikulierend herangefahren. Zunächst unbeeindruckt davon gingen die Männer weiter. Bei der Verfolgung soll der Unbekannte auf dem Zweirad mit dem Vorderrad leicht gegen das Bein des 22-Jährigen gefahren sein. In der weiteren Folge soll der Kradfahrer auch Drohungen ausgesprochen haben, bevor er seine Fahrt in Richtung Nördliche Ringstraße fortgesetzte. Da der 22-Jährige leicht am Bein verletzt wurde, verständigte er die Polizei Göppingen. Die hat nun die Ermittlungen eingeleitet und sucht nach dem Unbekannten. Das von den Zeugen abgelesene Kennzeichen ergab den Ermittlern erste Hinweise auf den Flüchtigen. Die Ermittlungen nach dem verantwortlichen Fahrer dauern noch an. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Göppingen unter der Tel. 07161/632360 entgegen.

