POL-UL: (BC) Ochsenhausen - Müllsünder bekommt Anzeige

Am Wochenende entsorgte ein Mann seinen Unrat auf einem Feldweg zwischen Ochsenhausen und Längenmoos.

Ein Zeuge entdeckte am Sonntag größere Mengen Hausmüll, Sperrmüll und alte Autoteile auf einem Feldweg neben der B312 auf Höhe Hattenburg. In dem Unrat fand der Zeuge Hinweise auf einen Verursacher aus dem Raum Memmingen und meldete dies der Polizei. Die nahm Ermittlungen auf. Der zunächst ins Visier geratene 23-Jährige konnte glaubhaft versichern, dass er am Samstag seinen alten und mit dem Müll beladenen Pkw an einen 24-Jährigen aus dem Raum Tuttlingen verkauft hatte. Der hatte wohl den Müll auf der Heimfahrt an besagter Stelle entsorgt. Der 24-Jährige muss nun mit einer Anzeige rechnen und für die Entsorgungskosten aufkommen.

Hinweis der Polizei: Müll gehört nicht in die Natur. In Wald und Flur kann er für Pflanzen und Tiere sehr gefährlich werden. Deshalb ist es auch verboten, den Müll einfach in die Gegend zu werfen. Dafür drohen teils hohe Bußgelder. Die Polizei verfolgt diese Verstöße mit Nachdruck.

