POL-UL: (GP) Geislingen, Kuchen - Betrunken und bekifft von der Straße abgekommen

Gleich zwei Autofahrende waren am Sonntag in Geislingen und Kuchen am Steuer eingeschlafen und in Unfälle verwickelt.

Ulm (ots)

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der erste Unfall kurz nach 6.45 Uhr in Geislingen. In der Eybacher Straße war eine 34-Jährige mit ihrem VW unterwegs. Die Frau fuhr in Richtung Längentalstraße. In einer Linkskurve war die 34-Jährige wohl kurz eingeschlafen. Das hatte sie später bei den Polizisten angegeben. Ihr Fahrzeug kam nach links und überfuhr zunächst einen auf dem Seitenbankett stehenden Baum. In der weiteren Folge schanzte der VW über einen Begrenzungsstein auf einem Grundstück. Das Auto wurde in die Luft geschleudert und landete im Vorgarten eines Wohngebäudes. An einer Begrenzungsmauer kam der Pkw letztendlich zum Stehen. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass die Fahrerin betrunken war. In einer Klinik musste sie eine Blutprobe abgeben. Dort wurde sie auch wegen leichten Verletzungen behandelt. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um das total beschädigte Auto. An dem beträgt der Schaden etwa 6.000 Euro, am Baum, Stein und der Mauer rund 1.000 Euro.

Der zweite Unfall ereignete sich rund eine Stunde später in Kuchen. Gegen 7.45 Uhr war in der Hauptstraße ein 26-Jähriger mit seinem Renault unterwegs. Er fuhr in Richtung Stuttgarter Straße, als er zu weit nach rechts geriet und eine Hauswand sowie einen größeren Blumenkübel streifte. Der Grund für den Unfall war den erfahrenen Ermittlern schnell klar. Denn bei der Unfallaufnahme stellten sie Alkoholgeruch und eine Drogenbeeinflussung fest. Zudem gab der Fahrer spontan an, kurz vor dem Unfall eingenickt zu sein. In einer Klinik musste der 26-Jährige eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft durfte er, wie auch die 34-Jährige in Geislingen, den Führerschein behalten. Der Fahrer blieb unverletzt. Sein Auto hingegen war beschädigt. Den Schaden am Fahrzeug schätzt die Polizei auf rund 5.000 Euro, den am Blumenkübel und der Hauswand auf rund 700 Euro.

