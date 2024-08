Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Selbach (Sieg) - Verkehrsunfallflucht

Selbach (Sieg) (ots)

Am 05.08.2024, gegen 12:30 Uhr befuhr eine 72-jährige Fahrzeugführerin die Strecke von Selbach in Richtung Kirchseifen. Unmittelbar vor dem Ortsausgang Selbach, kam der Fahrerin ein dunkelfarbener SUV entgegen. Um einen Zusammenstoß mit diesem Fahrzeug zu verhindern, steuerte die Seniorin ihren Pkw nach rechts und kollidierte dort mit einem Zaun. Zeugen können sich mit der Polizeiwache Wissen in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell