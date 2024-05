Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Einbrüche in Handwerkerfahrzeuge - Zeugenhinweise erbeten

Ratzeburg (ots)

06. Mai 2024 | Kreis Stormarn - 04.-05.05.2024 - Ahrensburg

In der Nacht von Samstag (04.05.2024) auf Sonntag (05.05.2024) wurden im Stadtgebiet Ahrensburg vier Handwerkerfahrzeuge aufgebrochen. Ein fünfter Diebstahl blieb im Versuch stecken. Die Ahrensburger Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Nach derzeitigen Ermittlungsstand schlugen unbekannte Täter in der Hagener Allee, in der Straße Vierbergen sowie zwei Mal in der Kastanienallee zu, in dem sie gewaltsam in die vier Fahrzeuginnenräume eindrangen und diese durchsuchten. Dort entnahmen sie Werkzeuge und Arbeitsmaterialien in noch unbekannter Höhe.

In der Straße Hagenau blieb es bei einem Versuch in ein Handwerkerfahrzeug einzudringen.

Die Tatzeiten liegen zwischen 14.00 Uhr und 12.25 Uhr.

Wer sachdienliche Hinweise zu den Aufbrüchen geben kann, wird gebeten seine Beobachtungen den ermittelnden Beamten unter der Telefonnummer 04102/809-0 mitzuteilen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell