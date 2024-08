Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemeldung der Polizeiinspektion Neuwied

Neuwied (ots)

Am 06.08.2024, gegen 23:15 Uhr fiel einer Streifenwagenbesatzung, in der Luisenstraße zunächst ein 34jähriger Fahrzeugführer mit seinem vermeindlich zu lauten Fahrzeug auf. Die anschließende Verkehskontrolle erhärtete den Verdacht einer manipulierten Abgasanlage, so dass der PKW sichergestellt wurde. Im Rahmen der Überprüfung der Verkehrstauglichkeit des 34jährigen ergaben sich weitere Anhaltspunkte für einen zeitnahen Konsum von Betäubungsmitteln, so dass dem Fahrzeugführer zudem eine Blutprobe entnommen wurde. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet.

Gegen 02:14 Uhr wurde hiesige Dienststelle durch Zeugen, über eine möglicherweise alkoholisierte Fahrzeugführerin informiert. Bei einer anschließenden Kontrolle der 59jährigen Fahrzeugführerin ergaben sich Anhaltspunkte für eine Alkoholbeeinträchtigung. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,73 Promille, so dass der Fahrzeugführerin in der Folge eine Blutprobe entnommen, Fahrzeugschlüssel und Führerschein sichergestellt wurden. Auch hier werden entsprechende Verfahren folgen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell