POL-UL: (UL) Altheim (bei Ehingen) - Kieslaster umgekippt

Mit lebensgefährlichen Verletzungen kam der Fahrer nach einem Unfall am Montag ins Krankenhaus.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich kurz vor 10.45 Uhr. Der 70-Jährige fuhr mit seinem Laster von Allmendingen in Richtung Ringingen. Auf Höhe Altheim verlor er in einer scharfen Linkskurve die Kontrolle über seinen mit Kies beladenen Lkw. Einsatzkräfte der Feuerwehr bargen den Fahrer. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus, wie sich nun ergab, mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Verkehrspolizei Laupheim hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Eine Schadenshöhe lässt sich derzeit nicht beziffern. Die Kreisstraße 7422 ist an der Unfallstelle voll gesperrt. Die Straßenmeisterei hat eine örtliche Umleitung eingerichtet. Bis wann die Sperrung aufgehoben wird, ist derzeit nicht absehbar (Stand: 14.25 Uhr).

