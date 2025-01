Polizeipräsidium Ravensburg

Bodenseekreis

Auf intime Flirts im Internet folgen Geldforderungen - "Sextortion"

Als "Sextortion" wird die Betrugsmasche bezeichnet, mit der zwei Männer Mitte der Woche um ihre Ersparnisse erpresst wurden. Beide hatten über das Internet Kontakt zu fremden Frauen und sich schon nach kurzer Zeit zum Austausch intimer Bilder oder zum entsprechenden Posieren vor der Kamera hinreißen lassen. Die Romantik des Flirts verflog jedoch schnell, als Geld gefordert und mit dem Versand der Aufnahmen an Bekannte der Opfer gedroht wurde. Einer der Männer kam ohne finanziellen Schaden davon, weil eine Überweisung gestoppt worden war, beim anderen forderten die Erpresser nach den ersten Zahlungen immer mehr Geld, bis er schließlich Anzeige erstattete. Nun ermittelt die Kriminalpolizei Friedrichshafen. Informationen zum Thema und wie Sie vor dieser Art der organisierten Erpressung schützen können, finden Sie im Internet auf der Seite der polizeilichen Kriminalprävention unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/gefahren-im-internet/sextortion/.

Friedrichshafen

Junge von Pkw erfasst

In ein Krankenhaus gebracht werden musste ein 12 Jahre altes Kind, nachdem es am Dienstag kurz vor 14 Uhr in der Ailinger Straße von einem Pkw erfasst worden war. Der Junge wollte die Straße von der Meistershofener Straße kommend überqueren. Weil ein Auto auf dem Rechtsabbiegestreifen zum Stehen kam, interpretierte er die Verkehrssituation offenbar falsch und lief trotz des für ihn geltenden Rotlichts auf die Fahrbahn. Eine 72 Jahre alte Frau, die geradeaus stadteinwärts fuhr, konnte nicht mehr bremsen. Es kam zum Zusammenstoß, woraufhin der 12-Jährige auf die Motorhaube aufgeladen und auf die Fahrbahn abgeworfen wurde. Er zog sich den bisherigen Erkenntnissen zufolge eine Gehirnerschütterung und eine Kopfplatzwunde zu.

Friedrichshafen

Fahrrad überfahren

Zeugen sucht die Polizei nach einem Vorfall am Dienstag gegen 12.15 Uhr in der Teuringer Straße. Eine 10 Jahre alte Radlerin hatte sich zunächst verbremst und war auf die Fahrbahn gestürzt. Eine unbekanntere Autofahrerin fuhr über das auf der Straße liegende Fahrrad und danach davon. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zur Autofahrerin oder deren Wagen geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 beim Polizeirevier Friedrichshafen zu melden.

Friedrichshafen

Nach Auseinandersetzung randaliert

Im Ausnahmezustand hat ein 67-Jähriger am späten Dienstagabend in der Kepler und der Riedleparkstraße randaliert. Nach einem Streit mit einem Bekannten warf er ein Fahrrad auf die Fahrbahn und versprühte in der Keplerstraße einen Feuerlöscher. In der Riedleparkstraße trat er an einem Pkw den Seitenspiegel ab und riss den Scheibenwischer ab. Im weiteren Verlauf warf der 67-Jährige einen Bäckerei-Aufsteller um, der am Heck eines Autos landete. Polizeibeamte nahmen den bereits polizeilich bekannten Mann in Gewahrsam und brachten ihn aufgrund seines auffälligen Gemütszustandes in eine Fachklinik.

Friedrichshafen

Gegen Gewahrsamnahme gewehrt

Mit Anzeigen muss ein 40 Jahre alter Mann rechnen, der sich am Dienstagabend mit der Polizei angelegt hat. Der Mann befand sich offenbar im psychischen Ausnahmezustand, weshalb die Beamten sowie Kräfte des Rettungsdienstes gerufen wurden. Vor den Einsatzkräften verschanzte er sich in einem der Zimmer und sprach Beleidigungen aus. Darüber hinaus schoss er Projektile mit einer Steinschleuder um sich und verletzte dabei glücklicherweise niemanden. Gegen die folgende Gewahrsamnahme wehrte er sich mit aller Kraft, griff die Beamten dabei an und verletzte einen Polizisten leicht. Der 40-jährige Angreifer musste in einer Klinik eine Blutprobe abgeben und wurde in eine Fachklinik gebracht. Ihn erwarten nun Anzeigen unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte.

