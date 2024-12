Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Wachtendonk-Wankum - Einbruch in Einfamilienhaus

Polizei sucht Zeugen

Wachtendonk (ots)

Am Mittwoch (18. Dezember 2024) brachen bislang unbekannte Personen in ein Einfamilienhaus an der Straße Auf dem Kuckuck in Wachtendonk-Wankum ein. Der Einbruch wurde in der Zeit von 08:00 Uhr bis 21:27 Uhr verübt. Um in das Haus zu gelangen, brachen der oder die Täter gewaltsam eine Terrassentür auf. Im Haus wurden zahlreiche Schränke durchwühlt, zur Tatbeute kann derzeit noch nichts gesagt werden. Die Kriminalpolizei in Geldern hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht im Zusammenhang mit dem Einbruch Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf den oder die Täter oder zu verdächtigen Beobachtungen im Bereich um die Straße Auf dem Kuckuck geben können. Hinweise bitte unter 02831 1250.(sp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell