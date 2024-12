Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Wachtendonk-Wankum - Pkw aufgebrochen

Handtasche mit vielen Papieren entwendet

Wachtendonk (ots)

Am Dienstag (17. Dezember 2024) wurde ein Pkw auf einem Parkplatz am Wolfsgrabenweg/Scharenbergsweg in Wachtendonk-Wankum aufgebrochen. Der rote Kia Rio war gegen 15:40 Uhr abgestellt worden, bei der Rückkehr gegen 17:00 Uhr stellte die Besitzerin fest, das eine hintere Seitenscheibe eingeschlagen war. Sie hatte aufgrund der Tatsache, dass der Innenraum aufgrund verdunkelter Scheiben nicht einsehbar war, ihre schwarze Handtasche unter den Beifahrersitz gelegt. Der oder die Täter fanden dort die Handtasche und entwendeten sie. In der Handtasche befand sich die Geldbörse mit diversen persönlichen Papieren, Kreditkarten sowie Fahrzeugpapieren. Die Kriminalpolizei in Geldern hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die sachdienliche Hinweise beispielsweise über verdächtige Feststellungen im Bereich Wolfsgrabenweg geben können. Hinweise unter 02831 1250. Die Polizei weist darauf hin, dass ein Pkw keinen gesicherten Bereich für Wertgegenstände darstellt. Pkw-Aufbrecher kennen dazu meist alle vermeintlich "sicheren Verstecke" in einem Fahrzeug! Insbesondere, wenn es um Papiere, Kreditkarten oder sonstige Ausweise geht, kommen neben dem zeitlichen Aufwand für die Wiederbeschaffung auch meist erhebliche Kosten auf den oder die Geschädigte zu! (sp.)

