Kreis Kleve (ots) - In der Kreispolizeibehörde hat es mehrere Wechsel in Führungspositionen gegeben. Ein Direktionsleiter und vier neue Leiter von Polizeiwachen sind in den letzten Monaten neu eingesetzt worden, die jetzt in einzelnen nachfolgenden Pressemeldungen vorgestellt werden. 5 von 5, Polizeiwache Kevelaer 1998 in die Polizei eingetreten, wurde Lutz Bienemann ...

mehr