Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Erste Polizeihauptkommissarin Manuela Schmickler ist die neue Leiterin der Polizeiwache Emmerich

Kreis Kleve (ots)

In der Kreispolizeibehörde hat es mehrere Wechsel in Führungspositionen gegeben. Ein Direktionsleiter und vier neue Leiter von Polizeiwachen sind in den letzten Monaten neu eingesetzt worden, die jetzt in einzelnen nachfolgenden Pressemeldungen vorgestellt werden.

4 von 5, Polizeiwache Emmerich

Manuela Schmickler hat, nachdem sie 1986 in die Polizei eingetreten ist, zunächst "auswärts" ihre ersten dienstlichen Erfahrungen sammeln dürfen. Dazu gehörten der Dienst in der Einsatzhundertschaft Köln und der Wachdienst in Köln-Mitte. Nach Studium, Aufstieg in den Gehobenen Dienst und Elternzeit, kam sie 2004 in den Kreis Kleve und wurde als Wachdienstführerin in der damaligen Polizeihauptwache Geldern eingesetzt. Für ein Jahr nahm sie die Funktion einer Sachbearbeiterin in der Führungsstelle der Polizeiinspektion Süd in Geldern wahr, bevor sie 2012 zum ersten Mal zur Pressestelle wechselte. 2015 wurde sie Dienstgruppenleiterin in Geldern. 2021 übernahm sie die Leitung des Sachgebietes Presse- und Öffentlichkeitsarbeit beim Leitungsstab, wurde die Pressesprecherin der Behörde. Anfang diesen Jahres führte sie kurz die Polizeiwache in Kevelaer, bevor sie im Mai zur Wachleiterin der Polizeiwache Emmerich bestellt wurde. Neben ihren Hauptfunktionen war sie seit 2008 nach entsprechender Ausbildung als Soziale Ansprechpartnerin für die Kolleginnen und Kollegen eingesetzt und seit 2009 auch im Rahmen des Auswahlverfahrens für Polizeibewerber ausgebildete Raterin und Rollenspielerin. "Auf meine Aufgabe als Wachleiterin freue ich mich besonders, weil ich mich als Regionalbeauftragte als Bindeglied zwischen der Polizei und den Menschen, Verwaltungen, Vereinen und Institutionen sehe und auch intern als Ansprechpartnerin zur Verfügung stehe und Netzwerke pflegen möchte." Privat ist die 58-jährige Mutter von vier Kindern, die in Goch lebt, gerne sportlich zu Fuß oder mit dem Rad unterwegs und unternimmt gerne Städtetrips.

