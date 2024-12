Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Erster Polizeihauptkommissar Frank Schneiders ist der neue Leiter der Polizeiwache Goch

In der Kreispolizeibehörde hat es mehrere Wechsel in Führungspositionen gegeben. Ein Direktionsleiter und vier neue Leiter von Polizeiwachen sind in den letzten Monaten neu eingesetzt worden, die jetzt in einzelnen nachfolgenden Pressemeldungen vorgestellt werden.

Frank Schneiders, Polizeiwache Goch:

Dem gebürtigen Gocher merkt man seine Freude an, nach verschiedensten Stationen seines Dienstlebens jetzt die Polizeiwache Goch führen zu dürfen. Der 58-jährige Frank Schneiders, Vater dreier erwachsener Kinder, hat 1985 bei der Polizei angefangen. Durch den Dienst bei der Bereitschaftspolizei in verschiedenen Einsatzhundertschaften lernte er nicht nur diverse Fußball- und Eishockeystadien kennen, sondern auch Demonstrationen, den Objektschutz in der damaligen Bundeshauptstadt Bonn und auch die längste Theke der Welt mit den Einsätzen in der Düsseldorfer Altstadt. 1991 kam er in den Kreis Kleve und war erstmalig auf der Polizeiwache Goch tätig, unter anderem als Kradfahrer. Nach dem Studium und dem Aufstieg in den Gehobenen Dienst wurde er im Jahr 2000 in einer ersten Führungsfunktion auf der Wache in Geldern eingesetzt und wechselte später zur Leitstelle in Kleve. 2012 wurde er freigestellter Personalrat der Kreispolizeibehörde Kleve. Mit dem Wunsch, nach knapp neun Jahren Personalratstätigkeit eine neue Herausforderung zu finden, wechselte er zum Flughafen nach Weeze und leitete den dortigen Objektschutz der Polizei. Seit dem 01.04.2024 ist er nun Wachleiter in Goch, und damit zuständig für die Stadt Goch und ihre sieben Stadtteile sowie die Gemeinde Uedem mit drei Ortsteilen. Sein Ziel: als Wachleiter für eine bürgernahe Polizei und wechselseitigen respektvollen Umgang zwischen Bürger und Polizei sorgen. "In der Zusammenarbeit mit den Behörden meines Zuständigkeitsbereiches und vor allem den Bürgerinnen und Bürgern möchte ich erreichen, dass wir alle friedlich und respektvoll miteinander leben und die Werte aller Menschen respektieren!"

