POL-KLE: Polizeidirektor Tim Probst ist neuer Direktionsleiter Gefahrenabwehr/Einsatz

In der Kreispolizeibehörde hat es mehrere Wechsel in Führungspositionen gegeben. Ein Direktionsleiter und vier neue Leiter von Polizeiwachen sind in den letzten Monaten neu eingesetzt worden, die jetzt in einzelnen nachfolgenden Pressemeldungen vorgestellt werden.

Direktionsleiter Gefahrenabwehr/Einsatz: Nach der Bestellung des ehemaligen Leiters der Direktion Gefahrenabwehr/Einsatz (Direktion GE), Uwe Lottmann, zum Abteilungsleiter Polizei und Beförderung zum Leitenden Polizeidirektor, musste die Stelle des Direktionsleiters neu besetzt werden. Der 43-jährige Polizeidirektor Tim Probst wechselte im Juli, vom Landesamt für Zentrale Polizeitechnische Dienste (LZPD) in Duisburg kommend, die Rheinseite. Seitdem hat er die Behörde, insbesondere natürlich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seiner Direktion in den Standorten der Polizeiwachen, kennenlernen können. Die Einarbeitung in diesen Aufgabenbereich fiel ihm nicht schwer, da er vor der Verwendung im Höheren Dienst in Gelsenkirchen im Wachdienst und bei der Bereitschaftspolizei gearbeitet hat. Nach der Ausbildung an der Deutschen Hochschule der Polizei und der Ernennung zum Polizeirat wurde er in der Direktion GE beim Polizeipräsidium Recklinghausen als Leiter der Führungsstelle einer Polizeiinspektion eingesetzt. Anschließend war er mehrere Jahre beim LZPD als Projekt- und Referatsleiter für Mobile Kommunikation (Einführung dienstlicher Smartphones) und Produktbetreuung sämtlicher polizeilicher IT-Anwendungen zuständig. Der begeisterte Skifahrer und Vater von drei Kindern lebt im Nachbarkreis Borken direkt an der niederländischen Grenze. Der direktionsübergreifende Fokus auf die Ziele der Polizei Kleve, insbesondere auch das behördenstrategische Ziel der Bekämpfung der Unfälle mit schweren Folgen, liegt ihm besonders am Herzen. Er möchte seinen Beitrag leisten für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger im Kreis und dies gemäß seinem Motto "Dinge gemeinsam bewegen und nicht nur verwalten!"

