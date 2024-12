Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken-Eyll - Pkw gerät in Gegenverkehr

drei Verletzte nach Kollisionen

Kerken (ots)

Am Montag (16. Dezember 2024) gegen 07:40 Uhr wurde die Polizei über einen Verkehrsunfall auf der Aldekerker Landstraße (B 9) etwa in Höhe der Einmündung An den Linden informiert. Ein 19-jähriger Mann aus Krefeld, der die B 9 in Richtung Geldern befahren hatte, war mit seinem Jeep Wrangler aus bislang unbekannten Gründen nach links von seinem Fahrstreifen abgekommen. Zunächst streifte er mit seinem Auto einen schwarzen VW Touran eines 50-jährigen Mannes aus Geldern, der noch versucht hatte, auszuweichen. Anschließend fuhr er weiter auf den Gegenfahrstreifen und prallte frontal mit dem Nissan NV 200 eines 63-jährigen Mannes aus Kevelaer zusammen. Durch diesen Aufprall wurde der Geländewagen auf die Seite gekippt und blieb auf dem Fahrradweg neben der Fahrbahn liegen. Er konnte sein Fahrzeug ebenso selbstständig verlassen wie der Fahrer des VW Touran, beide wurden mit dem Rettungsdienst Krankenhäusern zugeführt. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde der Fahrer des VW leicht verletzt, der Fahrer des Geländewagens schwer. Der Fahrer des Nissan wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und nach der Rettung durch die Feuerwehr schwer verletzt mittels eines Rettungshubschraubers einer Unfallklinik zugeführt. Lebensgefahr bestand nicht. Da sich bei dem Fahrer des Geländewagens Hinweise auf Drogenkonsum ergeben haben, wurde ihm im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Darüber hinaus wurde sein Mobiltelefon sichergestellt. Alle drei Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Die Unfallaufnahme wurde durch das Verkehrsunfall-Team der Polizei Kleve unterstützt. Eine Spezialfirma führte nach den polizeilichen Unfallaufnahmemaßnahmen sowie der Bergung der Fahrzeuge die Reinigung der Fahrbahn von ausgelaufenen Betriebsstoffen durch. Mitarbeiter der Unteren Wasserbehörde und das Ordnungsamt der Stadt Kerken erschienen vor Ort und prüften eigene Maßnahmen zur Verhinderung von Umweltgefahren bzw. Grundwassserverschmutzung. Die B 9 war bis gegen 12:00 Uhr im Bereich der Unfallstelle komplett gesperrt.(sp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell