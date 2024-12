Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve-Materborn - Radfahrer angefahren

weißer Pkw flüchtig

Kleve (ots)

An der Straße Am Forsthaus in Kleve-Materborn kam es am Freitag (13. Dezember 2024) gegen 07:30 Uhr zu einer Berührung eines Pkw mit einem entgegenkommenden Fahrrad/Pedelec. Der Radfahrer war in Richtung Materborner Allee unterwegs, als ihm auf der schmalen Straße ein weißer sportlicher Wagen (eventuell ein kleineres Coupe) entgegen kam. Bei der Vorbeifahrt touchierte der Pkw das Pedelec im Bereich des Hinterrades, woraufhin der Radfahrer zu Fall kam. Beim Sturz in den Grünstreifen verletzte er sich leicht. Der weiße Pkw entfernte sich in Richtung Triftstraße, ohne anzuhalten oder sich um den Verunfallten zu kümmern. Hinweise auf das Fahrzeug bzw. den Fahrer zum Unfallzeitpunkt werden jetzt durch das Verkehrskommissariat der Polizei in Kleve gesucht. Hinweise bitte unter Telefon 02821-5040.(sp)

