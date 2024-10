Feuerwehr München

FW-M: Schwerer Verkehrsunfall zwischen Lkw und Pkw (Ludwigsfeld)

München (ots)

Mittwoch, 23. Oktober 2024; 7.19 Uhr

Dachauer Straße und Otto-Warburg-Straße

Am Mittwochmorgen ist es zu einem Unfall zwischen einem Lkw und einem Pkw gekommen. Dabei wurden mehrere Personen verletzt und mussten in einer Münchner Klinik im Schockraum behandelt werden.

Am Morgen kam es zu einem Verkehrsunfall, welcher nicht nur die Feuerwehr München, sondern auch den Rettungsdienst und die Feuerwehr der MTU forderte. Ein Pkw und ein Lkw sind im Bereich der Dachauer Straße und Otto-Warburg-Straße kollidiert. Bei dem Verkehrsunfall wurden zwei Personen so verletzt, dass sie schnellstmöglich in einen Münchner Schockraum gebracht werden mussten. Alle weiteren Beteiligten blieben unverletzt. Da keine Personen eingeklemmt waren, konnte sich die Feuerwehr auf das Absichern der Unfallstelle, den Brandschutz und die Unterstützung des Rettungsdienstes bei der Patientenversorgung konzentrieren.

Die Zusammenarbeit zwischen Rettungsdienst, der Feuerwehr der MTU und den Einsatzkräften der Stadt München lief reibungslos ab.

Die Polizei nimmt die Ermittlungen zum Unfallhergang auf. Der Sachschaden kann von der Feuerwehr nicht abgeschätzt werden.

Zu diesem Einsatz liegen keine Bilder vor.

(pes)

Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell