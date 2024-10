Feuerwehr München

FW-M: Da sitzt der Stachel tief (Schwabing)

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

München (ots)

Samstag, 19. Oktober 2024; 12.28 Uhr

Kaiserstraße

Eine Familie im Münchner Norden ist am Samstag von einem ungewöhnlichen Mittagsgast überrascht worden. Allerdings kam der kleine Besucher nicht über die Türschwelle.

Die Besatzung eines Hilfeleistungslöschfahrzeuges der Feuerwehr München wurde gestern mit dem Stichwort "Rettung Kleintier" alarmiert. Wie klein das Tier sein sollte, stellte sich erst später heraus. An der Alarmadresse angekommen, konnte ein kleiner Skorpion von wenigen Zentimetern Größe auf der Türschwelle zur Wohnung einer Familie ausfindig gemacht werden. Allerdings war weniger die Familie als vielmehr das kleine Spinnentier in Not. Der Klebestreifen auf der Türschwelle tat nämlich genau das, wofür er angebracht worden war - ungebetene Gäste dieser Größe dingfest machen. Vorsichtig konnte der stachelige Eindringling mit einem stumpfen Messer vom Klebeband in einen Eimer verbracht werden. Im Anschluss wurde der vermutlich enttäuschte Skorpion bei der Reptilienauffangstation abgegeben.

Eine Beurteilung der dortigen Experten ergab, dass es sich bei diesem Exemplar um einen Europäischen Skorpion handelt, der weitestgehend in Südeuropa, aber immer mehr auch in Deutschland anzutreffen ist. Das Tier muss also nicht zwingend als blinder Passagier eingereist sein.

(pes)

Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell