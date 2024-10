Feuerwehr München

FW-M: Zimmerbrand mit Personenschaden (Moosach)

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

München (ots)

Sonntag, 20. Oktober 2024; 22:37 Uhr

Hugo-Troendle-Straße

Am Sonntagabend ist eine Wohnung im Münchner Norden in Brand geraten, dabei kam es zu einer verletzten Person sowie zu Sachschäden.

Als die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr München an der Einsatzstelle eintrafen, trat dichter, schwarzer Rauch aus den Fenstern des 2. Obergeschosses des Mehrfamilienhauses. Um die Menschenrettung und Brandbekämpfung zu ermöglichen, wurden sofort vier Einsatzkräfte unter Atemschutz in die verrauchte Wohnung geschickt. Der Atemschutztrupp stellte den Brand eines Sofas fest. Dieses Feuer wurde sogleich gelöscht. Die 80-jährige Bewohnerin wurde durch das beherzte Eingreifen der Nachbarin vor Eintreffen der Feuerwehr in Sicherheit gebracht. Sie zog sich aber eine leichte Rauchvergiftung zu und wurde in ein Klinikum transportiert.

Die Brandwohnung wird seitens der Feuerwehr nicht als bewohnbar eingeschätzt. In die Wohnung darüber ist über ein gekipptes Fenster ebenfalls Rauch gezogen. Die betroffene dreiköpfige Familie konnte bei Bekannten die weitere Nacht verbringen, bis abzuschätzen ist, ob die Wohnung weiter bewohnbar ist. Bei den darunterliegenden Räumlichkeiten kam es zu Stromausfällen.

Der Sachschaden sowie die Brandursache werden von der Polizei ermittelt.

(pes)

Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell