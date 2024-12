Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kalkar - Zwei junge Männer überfallen Tankstelle

Bargeld, Zigaretten und Kaugummis erbeutet

Kalkar (ots)

Am Sonntag (15. Dezember 2024) gegen 19:53 Uhr überfielen zwei junge Männer eine Tankstelle an der Bahnhofstraße/Am Rietegatt in Kalkar. Sie bedrohten den Angestellten mit einem größeren Messer und forderten die Herausgabe des Bargeldes. Darüber hinaus erbeuteten sie Zigaretten und eine größere Menge Kaugummis. Sie flüchteten anschließend zu Fuß in Richtung der Kalkarer Innenstadt und können wie folgt beschrieben werden: Beide seien etwa 16 Jahre alt gewesen und etwa 160 cm groß. Sie hätten beide mit einer hellen Stimme gesprochen, die Sprache wurde als "gutes Deutsch mit einem südländischen Akzent" beschrieben. Einer der jungen Männer habe einen weißen Kapuzenpullover, eine schwarze Steppjacke und eine graue Sporthose getragen, er sei mit einer schwarzen Ski-Maske/Sturmhaube maskiert gewesen. Der andere habe einen grauen Sportanzug getragen und eine schwarzen Rucksack bei sich gehabt. Auch er habe sich mit einer Ski-Maske/Sturmhaube maskiert, allerdings in weißer Farbe. Die Kriminalpolizei in Kalkar hat die Ermittlungen wegen Schweren Raubes aufgenommen und sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können. Dazu können auch verdächtige Feststellungen gehören, die im Umfeld des Tatortes vor oder nach der Tat gemacht wurden. Hinweise bitte unter Telefon 02824 880.(sp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell