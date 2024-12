Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Wachtendonk - Einbruch in Wohnhaus

Polizei sucht Zeugen

Wachtendonk (ots)

Unbekannte Täter drangen am Sonntag (15. Dezember 2024) zwischen 16:30 Uhr und 18:30 Uhr in ein Wohnhaus Auf dem Schelberg ein. Die Täter hebelten die Terrassentür auf der Rückseite des Hauses auf und durchsuchten die Schränke nach Wertgegenständen. Mit einem Schranktresor flüchteten die Täter unerkannt. Hinweise zu verdächtigen Feststellungen nimmt die Kripo in Geldern unter Telefon 02831 1250 entgegen. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell