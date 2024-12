Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Unbekannte brechen in Doppelhaushälfte ein

Terrassentür aufgehebelt

Rees (ots)

Unbekannte Täter hebelten in der Zeit von Samstag (14. Dezember 2024), 13:30 Uhr, und Sonntag, 12:05 Uhr, die Terrassentür einer Doppelhaushälfte am Maifeld auf. Die Täter näherten sich vermutlich über die Nachbargärten der Hausrückseite. Nach Aufhebeln der Terrassentür wurde das Haus durchsucht und mit einer geringen Menge an Bargeld flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Zeugenhinweise werden von der Kripo in Emmerich unter Telefon 02822 7830 entgegengenommen. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell