Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Polizei sucht Augenzeugen eines Verkehrsunfalls

Bauarbeiter von PKW erfasst

Kleve (ots)

Das Verkehrskommissariat in Kleve sucht nach einem Verkehrsunfall am Mittwoch (11. Dezember 2024) Augenzeugen. Gegen 10:05 Uhr wurde ein Arbeiter der Baustelle Materborner Allee von einem Peugeot Expert, der unerlaubt die Einbahnstraße in Richtung Reichswalde befuhr, erfasst und über mehrere Meter auf der Motorhaube mitgenommen. Als der 23-jährige Straßenbauer von der Motorhaube rutschte, hielt der Fahrer des Peugeot an, entschuldigte sich und setzte seine Fahrt unerlaubt fort. Im Rahmen der ersten Ermittlungen konnte der Fahrer ausfindig gemacht werden. Sein Auto sowie der Führerschein wurden sichergestellt. Der 23-Jährige erlitt glücklicherweise nur leichte Verletzungen. Zeugen, die diese Situation gesehen haben, werden gebeten sich bei der Polizei Kleve unter Telefon 02821 5040 zu melden. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell