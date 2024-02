Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbrüche, Brände, Trickdiebstahl, Fahrzeugbrand, Sachbeschädigungen an Kfz, Verkehrsunfall

Reutlingen (ots)

Sachbeschädigungsserie (Zeugenaufruf)

Mindestens elf Pkw sind am frühen Samstagmorgen in der Brahmsstraße durch bislang unbekannte Täter mutwillig beschädigt worden. Gegen 4 Uhr konnten die Personen in der Brahmsstraße dabei beobachtet werden, wie sie mittels eines spitzen Gegenstands den Lack mehrerer Pkw zerkratzten und gegen die Außenspiegel traten. Anschließend liefen sie in Richtung Königsträßle. Folgende Täterbeschreibung liegt der Polizei bislang vor: beide sind schlank, 20 bis 30 Jahre alt und 170 cm bis 175 cm groß. Einer der Männer war schwarz gekleidet, der Zweite trug einen weißen Kapuzenpullover. Beim derzeitigen Sachstand wird von einem Gesamtschaden von mindestens 8.500 Euro ausgegangen. Mögliche Zeugen oder Geschädigte werden gebeten, sich unter Telefon 07121/942-3333 mit dem Polizeirevier Reutlingen in Verbindung zu setzen.

Lichtenstein-Unterhausen (RT): Erfolgloser Einbruchsversuch

Das Polizeirevier Pfullingen ermittelt derzeit wegen eines versuchten Einbruchs in einem Mehrfamilienhaus in der Baumgartenstraße. Am Freitagabend, im Zeitraum von 20.35 Uhr bis 21.40 Uhr, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter Zutritt zu dem Mehrfamilienhaus. Aufgrund der vorliegenden Spurenlage konnte im Rahmen der späteren Anzeigenaufnahme festgestellt werden, dass der Unbekannte versucht hatte, eine Wohnungstür im Erdgeschoss aufzuhebeln. Als dies misslang, flüchte der Einbrecher ohne Beute in unbekannte Richtung. Der an der Wohnungstür entstandene Sachschaden kann bislang nicht beziffert werden.

Metzingen (RT): Müllcontainer in Brand gesteckt

Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro ist in der Nacht von Freitag auf Samstag bei einem Brand im Bereich der Sieben-Keltern-Schule entstanden. Gegen 1.40 Uhr konnte durch Zeugen zunächst ein Feuerschein festgestellt werden, der von der Rückseite der Sieben-Keltern-Schule ausging. Eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Metzingen stellte schließlich drei brennende Müllcontainer im Hinterhof des Schulgebäudes fest. Unter Einsatz eines Feuerlöschers konnte die Streife verhindern, dass sich das Feuer bei einem der drei Müllcontainer ausbreitete Die beiden anderen Container brannten jedoch vollständig aus. Aufgrund der Hitze- und Rauchentwicklung wurde die Gebäudefassade der Schule in Mitleidenschaft gezogen. Das Polizeirevier Metzingen hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen.

Metzingen (RT): Trickdiebstahl in der Outletcity (Zeugenaufruf)

Mehrere hundert Euro haben zwei bislang nicht identifizierte Männer bei einem Diebstahl in der Outletcity in der Reutlinger Straße am Freitagabend erbeutet. Gegen 19 Uhr betraten die beiden Täter das Ladengeschäft, wobei einer der beiden Männer Kaufinteresse vortäuschte und sich umfangreich vom Personal beraten ließ. Der zweite Mann wollte sich zeitgleich Geld wechseln lassen und übergab hierbei absichtlich einen anderen Geldbetrag als den von ihm angeblich selbst gezählten. Währenddessen wurde die Verkäuferin erneut durch den ersten Täter gezielt abgelenkt, so dass es dem zweiten Mann gelang, unbemerkt in die Kasse zu greifen und hierbei mehrere Geldscheine zu entwenden. Der Fehlbestand in der Kasse wurde jedoch erst später durch die Mitarbeiter festgestellt, als die Männer den Verkaufsraum bereits verlassen hatten. Der erste Täter wird wie folgt beschrieben: ca. 160 cm groß, ca. 50 Jahre alt, dunklerer Teint, korpulente Figur, Dreitagebart, trug schwarze Mütze. Der zweite Mann soll etwa 40 Jahre alt und ca. 170 cm groß sein. Er war dunkel gekleidet und wird ebenfalls als korpulent beschrieben. Zudem soll auch er einen etwas dunkleren Teint und einen Dreitagebart haben. Zeugen, die Angaben zur Tatbegehung oder den beiden unbekannten Männern machen können, werden gebeten, sich unter Telefon 07123/924-0 mit dem Polizeirevier Metzingen in Verbindung zu setzen.

Reichenbach (ES): Verkehrsbehinderungen nach Fahrzeugbrand auf der B 10

Am Freitag gegen 16.40 Uhr ist auf der B 10 in Fahrtrichtung Stuttgart ein Pkw Mini Cooper während der Fahrt in Brand geraten. Der 21-jährige Fahrer bemerkte während der Fahrt kurz vor Reichenbach zunächst ein ungewöhnliches Geräusch aus dem Motorraum, wenig später schlugen dort bereits Flammen heraus. Es gelang ihm noch, den Pkw auf dem Standstreifen abzustellen und das Fahrzeug zu verlassen. Wenig später stand dieses bereits im Vollbrand. Dieser wurde durch die Feuerwehr Reichenbach, welche mit drei Fahrzeugen und 17 Einsatzkräften vor Ort war, abgelöscht. Durch die Löscharbeiten musste die B 10 in Fahrtrichtung Stuttgart zunächst voll gesperrt werden. Hierdurch entstand ein entsprechender Rückstau. Gegen 17.15 Uhr konnte der Verkehr einspurig an der Brandstelle vorbeigeführt werden. Zur Bergung des völlig ausgebrannten Mini Cooper und zur erforderlichen Fahrbahnreinigung waren nochmals kurzfristige Vollsperrungen erforderlich. Gegen 18.00 Uhr konnten dann beide Fahrstreifen wieder freigegeben werden. Der entstandene Rückstau hatte sich gegen 18.25 Uhr aufgelöst.

Esslingen (ES): Einbruch in Einfamilienhaus

Am Freitag in der Zeit zwischen 7 Uhr und 21 Uhr ist ein Einfamilienhaus in der Straße Schönblick von Einbrechern heimgesucht worden. Nachdem ein Fenster im Erdgeschoß aufgehebelt wurde, gelangte die Täterschaft in das Haus, wo diverse Schränke und Schubladen durchwühlt wurden. Zur Art und Höhe des Diebesgutes können bislang noch keine Angaben gemacht werden. Die Spurensicherung erfolgte durch Spezialisten der Kriminaltechnik.

Mössingen (TÜ): Alleinbeteiligt von der Fahrbahn abgekommen

Am Samstag gegen 5 Uhr ist ein 26-Jähriger mit seinem Pkw Skoda Kodiaq auf der Albblickstraße in Richtung Mössinger Straße unterwegs gewesen. Aus bislang unbekannter Ursache kam er alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. In der Folge drehte sich der Skoda um 180 Grad, überschlug sich und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Hierbei wurde ein ordnungsgemäß geparkter VW Polo beschädigt. Nach ersten Schätzungen entstand durch den Unfall ein Sachschaden in Höhe von 39.000 Euro. Der Skodafahrer wurde durch den Unfall leicht verletzt und mit einem hinzugerufenen Rettungswagen zur weiteren Abklärung in eine Klinik verbracht. Der Pkw Skoda musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Die FW Mössingen war mit drei Fahrzeugen und sieben Einsatzkräften ebenfalls vor Ort.

Haigerloch (ZAK): Beschädigung mehrerer Fahrzeuge (Zeugenaufruf)

Am Freitag zwischen 19.30 Uhr und 22.30 Uhr sind auf dem Hof eines Autohändlers im Salenhofweg im Ortsteil Trillfingen insgesamt neun Fahrzeuge, allesamt Ford und VW Transporter, durch bislang unbekannte Täter beschädigt worden. Die Fahrzeuge wurden zerkratzt und mit Farbe besprüht. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mindestens 80.000 Euro. Zeugen, die im genannten Zeitraum entsprechende verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07471/98800 beim Polizeirevier Hechingen zu melden.

Meßstetten (ZAK): Brand eines Altkleidercontainers

Ein Altkleidercontainer in der Heinrich-Heine-Straße im Ortsteil Tieringen ist am Freitag gegen 16.00 Uhr aufgrund bislang unbekannter Ursache in Brand geraten. Durch den Brand wurde der Container komplett zerstört. Der Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr Tieringen war mit zwei Fahrzeugen und zwölf Einsatzkräften vor Ort und löschte das Feuer. Das Polizeirevier Albstadt hat die Ermittlungen aufgenommen.

