Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Zeugen zu Raubdelikt gesucht; Container aufgebrochen; Arbeitsunfälle

Reutlingen (ots)

Metzingen (RT): Unfall im Kreisverkehr

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat ein Kleinkraftradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Freitagvormittag in einem Kreisverkehr in der Eichbergstraße erlitten. Ein 74 Jahre alter Toyota-Lenker war gegen 10.30 Uhr auf der Eichbergstraße von Eningen herkommend in Richtung Metzingen unterwegs. Beim Einfahren in den Kreisverkehr mit der Maienwaldstraße missachtete er die Vorfahrt des bereits im Kreisel befindlichen Zweiradlenkers. Der 53-Jährige konnte einen Zusammenstoß durch eine Ausweichbewegung zwar verhindern, prallte mit dem Kleinkraftrad jedoch gegen den Bordstein und stürzte in der Folge zu Boden. Der Rettungsdienst brachte ihn anschließend zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. (rd)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Zeugen zu Raubdelikt gesucht

Um Zeugenhinweise zu einem Raubdelikt, das sich am 16.02.2024 in der Plieninger Straße ereignet hat, bittet derzeit der Polizeiposten Leinfelden-Echterdingen. Anwohner verständigten gegen 21.15 Uhr die Polizei, nachdem sie eine körperliche Auseinandersetzung zwischen etwa vier Personen auf dem dortigen Friedhof bemerkt hatten. Als die alarmierten Streifenwagenbesatzungen wenige Minuten später eintrafen, stießen sie auf einen verletzten 24-Jährigen, der nach notärztlicher Erstversorgung vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden musste. Eine eingeleitete Fahndung nach den anderen Beteiligten der Auseinandersetzung, die zwischenzeitlich in Richtung S-Bahnhof geflüchtet waren, verlief ohne Erfolg. Wie sich im Zuge der anschließenden Ermittlungen herausstellte, war dem Geschädigten bei der Auseinandersetzung eine Umhängetasche entwendet worden, weshalb der Polizeiposten Leinfelden-Echterdingen nun wegen des Verdachts eines Raubdelikts ermittelt. Die Hintergründe der Tat sind derzeit jedoch noch unklar. Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben oder am Abend der Tat zwischen dem Friedhof und dem S-Bahnhof verdächtige, möglicherweise davonrennende, Personen mit Kapuzen bemerkt haben, werden gebeten, sich unter Telefon 0711/ 903770 zu melden. (rd)

Reichenbach (ES): Baucontainer aufgebrochen (Zeugenaufruf)

Mehrere Container auf einer Baustelle in der Karlstraße hat ein Unbekannter von Donnerstag auf Freitag aufgebrochen. Zwischen 18 Uhr und sieben Uhr beschädigte er die an den Baucontainern angebrachten Vorhängeschlösser und entwendete daraus hochwertiges Werkzeug samt Zubehör. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere zehntausend Euro. Der Polizeiposten Reichenbach ermittelt und bittet unter 07153/9551-0 um Zeugenhinweise. (rd)

Köngen (ES): Arbeiter schwer verletzt in Klinik geflogen

Mit einer schweren Beinverletzung ist ein Arbeiter am Freitagmorgen mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen worden. Der 32-Jährige war gegen 8.40 Uhr auf einem Bauernhof in Verlängerung der Straße Mittlerer Weg damit beschäftigt, Pflanzenabfälle in eine Maschine zu befördern. Dabei geriet er mit dem Bein in eine Förderschnecke. Der Polizeiposten Wendlingen und der Arbeitsbereich Gewerbe und Umwelt haben die Ermittlungen aufgenommen. (rd)

Altbach (ES): Sturz von Gerüst

Ein Mann ist bei einem Arbeitsunfall am Freitagmorgen in der Industriestraße verletzt worden. Gegen 8.10 Uhr war der 61-Jährige auf einem Gerüst tätig, als er aus bisher ungeklärter Ursache etwa drei Meter in die Tiefe stürzte. Durch einen Rettungswagen wurde der Mann zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. (fs)

Neckartenzlingen (ES): Jugendliche Radfahrerin bei Unfall verletzt

Verletzungen bislang unbekannten Ausmaßes hat eine jugendliche Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Freitagvormittag in Neckartenzlingen erlitten. Die 16-jährige Radlerin war kurz nach 10.30 Uhr auf der Spenglerstraße unterwegs und wollte der abknickenden Vorfahrtsstraße nach links in die Steinachstraße folgen. Hierbei kam es zur Kollision mit einer entgegenkommenden, 61 Jahre alten Mercedes-Benz Fahrerin, die mit ihrem Vito auf der Spenglerstraße geradeaus weiterfahren wollte. Durch den Zusammenstoß mit dem Mercedes stürzte die Jugendliche zu Boden und verletzte sich. Sie wurde mit einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht. Über die Höhe des Sachschadens liegen noch keine Erkenntnisse vor. (ms)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell