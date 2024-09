POL-MFR: (949) Präventionsbus der mittelfränkischen Polizei - Terminausfall am 11.09.2024

Leutershausen (ots) - Am Sonntagnachmittag (08.09.2024) brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Leutershausen (Lkrs. Ansbach) ein. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen. Die Unbekannten verschafften sich im Zeitraum von 11:30 Uhr bis 16:00 Uhr Zutritt zu dem Haus in der Weihergasse (OT Neunkirchen bei Leutershausen) und durchwühlten mehrere Zimmer. Die Täter entwendeten unter anderem mehrere Tausend Euro ...

mehr