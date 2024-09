POL-MFR: (948) Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Nürnberg (ots) - Am frühen Samstagmorgen (07.09.2024) entwendeten Unbekannte einen Pkw in der Nürnberger Innenstadt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Der Eigentümer eines roten Fiat Punto (amtl. Kennzeichen HN-ME 749) parkte am Freitagabend (06.09.2024) sein Fahrzeug ordnungsgemäß vor dem Anwesen der Färberstraße 45. Als er am Samstagmorgen zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er fest, dass dies entwendet ...

