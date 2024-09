POL-MFR: (946) Pkw entwendet - Zeugenaufruf

Nürnberg (ots) - In den zurückliegenden Tagen (04.09 - 05.09.2024) beschmierte ein Unbekannter eine Werbetafel im Stadtteil Röthenbach bei Schweinau mit einem Hakenkreuz. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise. Das Hakenkreuz in der Größe von 170 cm x 170 cm ist am Donnerstagmorgen an der Weißenburger Straße (B 2) kurz vor der Einmündung Ellingstraße in Fahrtrichtung Eibach festgestellt worden. Ein ...

