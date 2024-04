POL-FL: Flensburg: 57-jährige Vermisste angetroffen

Steinberg (ots) - Am Freitag, 19.04.2024, kam es auf der B 199 in der Gemeinde Steinberg zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein Mann ums Leben gekommen ist und ein weiterer Mann schwer verletzt wurde. Gegen 12:15 Uhr befuhr ein 34-jähriger Mann mit seinem VW Golf die Nordstraße (B 199) in Richtung Gelting. Auf Höhe der Gemeinde Steinberg geriet er aus bislang unbekannter Ursache in den Gegenverkehr und stieß ...

