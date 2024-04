Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Husum - Präventionsveranstaltung rund ums Thema Wohnmobil und Caravan

Husum (ots)

Am Samstag, den 27.04.2024, findet in der Zeit von 10.00 bis 15.00 Uhr eine Präventionsveranstaltung des Polizei-Autobahn- und Bezirksrevier Nord in Husum, Bredstedter Straße 2-8 (Gelände der Firma Raudzus), statt.

Um Gefahren durch falsche Beladung oder Überladung zu vermeiden, informieren unsere fachkundigen Kollegen rechtzeitig zum Start der Wohnmobilsaison rund um das Thema Verkehrssicherheit von Wohnmobilen und Caravans.

Neben der Ermittlung der Fahrzeuggewichte geben die Kollegen wertvolle Tipps zum richtigen Verstauen von Ladung und zur Insassensicherung.

Eine vorherige Anmeldung der Teilnehmenden ist nicht erforderlich. Mit eventuellen Wartezeiten ist jedoch zu rechnen. Die Wiegeaktion ist für die Teilnehmenden kostenlos.

Hinweis: Am 08.06.2024 findet in Schuby eine weitere Präventionsveranstaltung zum Thema Wohnmobil und Caravan vom Polizei-Autobahn- und Bezirksrevier statt. Auch hier wird es die Möglichkeit geben, die eigenen Wohnmobile und Gespanne mit Wohnwagen wiegen zu lassen. Eine separate Ankündigung folgt rechtzeitig.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell